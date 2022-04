Tesla-topman Elon Musk wil Twitter overnemen en doet vijandig bod van 43 miljard dollar

Musk is een groot voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Op Twitter komt hij daarmee wel eens in de problemen. Zo moest hij in 2018 een boete betalen van 20 miljoen dollar, omdat hij getweet had over het mogelijk van de beurs halen van Tesla.

Daarnaast moet hij een document ondertekenen waarin staat dat hij niet meer over Tesla mag twitteren zonder het aan een advocaat van het bedrijf voor te leggen. Musk wil sindsdien van die beperking af, voorlopig zonder succes.

Elon Musk is zelf fervent twitteraar met meer dan 81 miljoen volgers.