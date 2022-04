Treinverkeer naar de kust vijf weekends lang beperkt door werkzaamheden

De aanleg van 2 nieuwe sporen moet volgens Infrabel de kustregio vlotter bereikbaar maken voor het reizigersverkeer vanuit het binnenland en zal ook het goederenverkeer ten goede komen. Maar ook Rome is niet in één dag gebouwd. En dus komen er grote werkzaamheden waar de reizigers wel wat hinder van kunnen ondervinden. De belangrijkste werkzaamheden zijn in Oostkamp waar er een nieuw wisselcomplex in gebruik wordt genomen.