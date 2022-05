Van Afrikanen die willen vechten met Rusland tot fel anti-Poetinprotest: 5 redenen waarom de oorlog Afrika verdeelt

Het is duidelijk dat het Westen de steun van Afrika niet als vanzelfsprekend mag beschouwen. Elk Afrikaans land heeft een eigen cultureel, etnisch en politiek verleden. Bovendien liggen de belangen van de meeste Afrikaanse landen dichter bij huis. Zelfs zonder de oorlog in Oekraïne zou 2022 een turbulent jaar worden voor Afrika met verkiezingen in onder meer Angola, Kenia, Libië en Senegal.



Maar ook de pandemie, de onveiligheid en de inflatie veroorzaken heel wat onzekerheid in het continent. De kosten voor voedsel en brandstof stijgen tot ongekende hoogtes. Daarenboven is er veel werkloosheid bij jongeren en de armoede stijgt.