Na Israël stuurt nu ook Verenigd Koninkrijk asielzoekers naar Rwanda: 4 vragen bij "land van 1.000 heuvels"

Sindsdien wordt het land gedomineerd door de Tutsi-bevolking, hoewel de woorden "Tutsi" en "Hutu" vandaag taboe zijn in het land. "Alle Rwandezen zijn één", luidt het devies. Onder Kagame is het land meer en meer aansluiting beginnen te zoeken bij de Angelsaksische wereld en is het Engels de officiële taal geworden, naast het Kinyarwanda. Sinds 2009 maakt Rwanda zelfs deel uit van het Gemenebest van Naties, grosso modo het verbond van het Verenigd Koninkrijk en zijn voormalige koloniën en mandaatgebieden.



De internationale gemeenschap, en zeker de Angelsaksische gemeenschap, knijpt meestal een oogje dicht voor het alsmaar toenemend autoritaire bewind in Kigali, dat meedogenloos voor elke vorm van oppositie is. Net door dat autoritarisme heerst er ook politieke stabiliteit, wat als pluspunt geldt in een geopolitieke context. Rwanda is dus stabiel en veilig, op voorwaarde dat je als burger in de pas loopt.