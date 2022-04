Wekelijkse markt in Boom breidt uit door eigen succes: "10 nieuwe kramen maken markt nog aantrekkelijker"

Het succes van de markt in Boom schrijft Dewandelaere toe aan het grote en gevarieerde aanbod, maar er wordt ook nauw samengewerkt met de marktkramers zelf. "We proberen er samen met de marktkramers voor te zorgen dat er regelmatig beleving is. De Maand van de Markt is natuurlijk het ideale moment om de markt nog eens extra in de kijker te zetten, maar we proberen dat eigenlijk het hele jaar door te doen, door af en toe vernieuwing te brengen", gaat Tom Dewandelaere (CD&V) verder.