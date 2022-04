BEKIJK - "Als god het wil, koop ik huis, auto en trouw ik": migrant die 250.000 euro met kraslot won, getuigt over zijn geluk

Nadat hij het biljet had gewonnen, was hij meer dan een week spoorloos. Het was onduidelijk waar S. zich ophield en of hij het geld zou komen innen. Vorige vrijdag boden zich uiteindelijk drie mannen aan bij de Nationale Loterij met het biljet van S. Er werd meteen vanuit gegaan dat zij het lot hadden “afgepakt”, of dat ze S. iets “hadden aangedaan”, en ze werden opgepakt.



Vandaag vertelt S. een heel ander verhaal. “Ik heb het ticketje aan mijn maat gegeven”, klinkt het”, “want hij heeft wel papieren”. “Hij is in Frankrijk geboren, en daarom heb ik hem gevraagd om het geld voor mij af te halen.” Eerder had S. al geprobeerd om het geld op een bankkaart van zijn vriend te laten zetten, maar dat kon uiteraard niet zomaar. Intussen zijn de drie vrijgelaten.