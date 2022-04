Het zwembad van Lichtervelde kon donderdag opnieuw de deuren openen. Begin deze week ging het zwembad dicht door een defect in de ketel waardoor het water niet meer kon opgewarmd worden. De verwachting was dat het zwembad volgende week dinsdag pas opnieuw open kon. Maar vandaag konden waterratten al opnieuw terecht in Lichtervelde.