18 scheepswrakken op de bodem van de Noordzee krijgen extra bescherming

In het Belgisch deel van de Noordzee liggen naar schatting zo’n 280 wrakken. Twee op drie van die wrakken dateren uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Scheepswrakken geven een beeld van de cultuur en de technologie uit een specifiek moment in de geschiedenis. Bovendien zijn sommige wrakken ook de zeemansgraven van bemanningsleden die de schipbreuk niet overleefden. Ook de ecologische waarde is niet te onderschatten. Het zijn broedplekken voor heel wat zeedieren en vissoorten, zoals de kabeljauw.

Niet alle wrakken zijn in even goede staat en in het verleden werd er onzorgvuldig mee omgesprongen. Bepaalde wrakken zijn tot ontploffing gebracht of genivelleerd als ze het scheepvaartverkeer konden hinderen. En ook vandaag lopen wrakken gevaar op beschadiging en plundering. Uitgeworpen ankers kunnen beschadigingen toebrengen en vastgehaakte visnetten zijn funest voor de biodiversiteit. Verder zijn scheepswrakken ook het mikpunt van duikende schattenjagers.