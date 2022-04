2 bewoners van appartementsgebouw in Deerlijk gewond bij brand

Het was op de tweede verdieping van residentie Narcis in de Tulpenlaan in de Bloemenwijk dat er gisterenavond vuur uitbrak. Bewoner Martin Bossuyt: "Ik was naar het voetbal op televisie aan het kijken. Er werd gebeld, maar er kwam niemand toen ik de deur opende. Iemand riep dat het brandde en daarna zijn we allemaal samengekomen tot de brandweer aankwam."



De brandweer was snel daar. Buurtbewoners hadden ondertussen al met een uitschuifbare ladder 4 personen uit het raam naar beneden gehaald. Politiecommissaris Michael Vandenheede: "Eén bewoner liep brandwonden op en een andere raakte door de rook bevangen. Ze moesten naar het ziekenhuis Ook een brandweerman raakte even door de rook bevangen."

Alle 36 bewoners van het gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd naar het ontmoetingscentrum van Deerlijk. Sommigen mochten rond middernacht terugkeren, maar anderen hebben de nacht bij familie of vrienden moeten doorbrengen. Het is nog duidelijk wat de oorzaak van de brand is.