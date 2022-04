500 bedden voor daklozen in Brussel verdwijnen: "Net nood aan meer capaciteit"

“Er is al jaren een gebrek aan opvangplaatsen”, zegt Emmy Deschuttere nog. “Dit jaar is er al zowat 30 keer geen oplossing gevonden voor mensen die op zoek zijn naar een bed. Nu moeten we hen vertellen dat er nog eens 500 plekken wegvallen. Bij zowel onze vrijwilligers als onze patiënten zakt de moed ons in de schoenen."

“Er zijn tijdens de pandemie verschillende initiatieven genomen om daklozen te huisvesten en we vinden dat goed, maar het is jammer dat dat nu weer wordt afgebouwd. Ik vermoed dat het geen kwestie is van slechte wil, maar eerder van budget. We keren terug naar een “seizoenslogica”, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de Brusselse daklozen niet langer nood hebben aan een bed omdat de lente begint”, zegt Emmy Deschuttere.