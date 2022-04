Aantal woninginbraken in Mechelen halveert op 3 jaar naar 3 per week

Het aantal woninginbraken in Mechelen is in de afgelopen 3 jaar gedaald tot 3 feiten per week. Daarvoor waren dat er nog dubbel zo veel.

“Het is een dubbel verhaal. Enerzijds is het een verhaal van mensen: we hebben een 60-tal rechercheurs die het korps in staat stelt om op een efficiënte manier dat probleem aan te pakken", vertelt Alexander Vandersmissen (Open VLD), waarnemend burgemeester van Mechelen. "Anderzijds zijn er sinds enkele jaren ons ANPR-netwerk en onze algemene camera’s, wat in veel dossiers doorslaggevend is. Bijvoorbeeld om rondtrekkende daders in beeld te brengen en inbraken op te helderen.”