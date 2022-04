Salah Abdeslam in tranen bij laatste verhoor in Parijs: "U mag mij haten, maar met mate"

Met enkele tranen op zijn wangen - uitgelokt door een vraag van zijn eigen advocate over het lijden van zijn moeder - bood Salah Abdeslam zijn excuses aan tijdens zijn laatste verhoor: "Ik bied mijn deelneming en mijn verontschuldigingen aan bij de slachtoffers. Ik weet dat de haat er nog altijd is. Maar men zegt: houd met mate van uw vrienden, want ze kunnen uw vijanden worden, en haat uw vijanden met mate, want ze kunnen uw vrienden worden. Ik vraag u vandaag om mij met mate te verachten. Ik vraag u om mij te vergeven. Ik wil vandaag zeggen dat de geschiedenis van 13 november met het bloed van de slachtoffers is geschreven. En ik maak daar deel van uit. Ik ben met hen verbonden en zij met mij."