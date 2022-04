Amerikaanse actrice Liz Sheridan (93) is overleden, bekend uit tv-series "Alf" en "Seinfeld"

De Amerikaanse film- en televisiewereld rouwt om het overlijden van Liz Sheridan. Sheridan begon haar carrière als danseres. Ze maakte haar acteerdebuut in 1977 in de televisieserie "Kojak". Ze was toen 47 jaar oud.

Ze was te zien in tientallen tv-series en films, maar zal vooral herinnerd worden voor haar rollen in "Seinfeld" en "Alf".

Sheridan schreef ook boeken. Ze schreef onder meer het autobiografische "Dizzy & Jimmy", waarin ze haar relatie met James Dean beschrijft. Voor de grote doorbraak van James Dean als acteur waren Sheridan en Dean een tijd verloofd.