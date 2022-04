Amerikaanse delegatie in Taiwan, China reageert met militaire manoeuvres

China's "één China"-beleid

De spanning tussen China en Taiwan gaat al terug tot de burgeroorlog in 1949. Volgens China is Taiwan met zijn 23 miljoen inwoners geen onafhankelijk land maar een losgeslagen eiland dat onvermijdelijk opnieuw in de armen van het "moederland" zal drijven, desnoods met militaire macht.

Maar Taiwan ziet zichzelf als een soevereine staat, met een eigen grondwet, een eigen leger en een democratisch verkozen regering en president. Toch heeft China, vooral sinds Xi Jinping president is, al vaker duidelijk gemaakt dat het een officiële onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan nooit zal tolereren.

Deze spanning heeft China tot op het internationale diplomatieke niveau gebracht, waarbij landen spreken over het "Chinees Taipei" of de "Republiek China". Grote, internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de EU erkennen Taiwan niet als een officiële, onafhankelijke staat. Maar veel landen (waaronder België) hebben wel nauwe economische en politieke relaties met Taiwan. Zo hebben zij ook in Brussel een vertegenwoordiging en wij in Taiwan. Deze instanties worden geen echte ambassades genoemd.