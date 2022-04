Antwerpse oppositie snoeihard over slechte fiets- en voetpaden: "De stad is te laks en controleert niet na werken"

Volgens Groen is er meer nodig dan controles op de herstelling van voet- en fietspaden. "De stad moet werkzaamheden ook veel beter coördineren. Vaak worden net heraangelegde straten na een paar maanden opnieuw opengebroken. Tot groot ongenoegen van de bewoners", zegt Niel Staes (Groen). "Bovendien worden er in Antwerpen vaak duurdere of exclusieve straattegels gebruikt. Het duurt veel langer om die te vinden waardoor stoepen nog langer opengebroken blijven."

Gevraagd naar een reactie, koos het kabinet van schepen Erica Caluwaerts (Open VLD) ervoor om niet te reageren.