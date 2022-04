Assistentiehond Zenn van wijlen rolstoelatlete Marieke Vervoort overleden in Diest

In Diest is assistentiehond Zenn gestorven. De hond was jarenlang de steun en toeverlaat van wijlen rolstoelatlete Marieke Vervoort. Vervoort leed aan een spierziekte maar behaalde desondanks verschillende medailles als paralympiër. Haar hond Zenn begeleide haar en hielp haar overal waar dat kon, tot aan haar dood eind 2019.