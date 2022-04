Betonnen constructie van bijna 5.000 ton vertrekt via ponton van Kallo naar Nieuwpoort

Om het gevaarte ter plaatse te krijgen werd geopteerd voor transport over water. Sleepboten slepen het ponton eerst over de Schelde en vervolgens over zee tot in de haven van Oostende. Een tocht die zo'n 12 uur zal duren. Daar wordt het gevaarte afgezonken zodat het door de waterdruk minder weegt. Hangend aan een reusachtige kraan, de Matador III, wordt het laatste traject naar Nieuwpoort overbrugd om in de havengeul ter plaatse neergelaten te worden. "Heel deze klus wordt geklaard op 6 dagen", besluit minister Peeters.