Bokrijk pakt uit met verzameling historische dierenrassen uit België

"We hebben het Duifhuis dat afkomtig is uit Sint-Truiden, gerestaureerd en er een dierenerf van gemaakt", legt Katrien Eckelmans van het openluchtmuseum uit. "We tonen enkele van de typische dierenrassen die vroeger deel uitmaakten van het boerenleven." De dieren staan afwisselend op stal en in de weide. De museumboer woont op het Duifhuis. Hij staat in voor de dagelijkse verzorging van de dieren in heel het Openluchtmuseum."