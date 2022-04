Daar is Brigitte Nyborg weer: vierde seizoen van hitserie "Borgen" verschijnt op 2 juni op Netflix

Het was tien jaar wachten op een nieuw seizoen van Borgen en het Deense publiek was alvast laaiend enthousiast. "Het vierde seizoen van "Borgen" is heel spannend en dat op een andere manier dan de vorige drie seizoenen", zegt de voormalige directeur van het Deens Cultureel Instituut in Brussel Lone Leth Larsen in "De wereld vandaag". "De makers focussen meer op de personages en gaan dieper in op de conflicten en dilemma's waarmee ze worstelen."