Brandweerman helpt eend met kuikentjes over op de Boomsesteenweg in Aartselaar

Gisteren in de namiddag werd de brandweer Zone Rivierenland opgeroepen naar het kruispunt van de Boomsesteenweg en de Pierstraat in Aartselaar. Daar had een vrachtwagen olie verloren en moest het wegdek gereinigd worden.

"Toen we al enkele voorbereidende werken hadden gedaan, maar nog moesten wachten op de takelwagen, zagen we ineens een eend met kuikentjes afkomen", zegt sergeant Peter Poelmans. "Ze liepen recht naar de rijweg richting Brussel en ik dacht, dat kunnen we nu toch niet laten gebeuren... Want er was natuurlijk een file door het incident en die chauffeurs zouden dus wel snel door willen."

Peter besloot daarom om het verkeer even tegen te houden, zodat de eend en haar kroost veilig aan de overkant geraakten. "Daar konden ze weer de bosjes in en wat verder ligt ook een natuurgebied."