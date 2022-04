Cabinepersoneel van Ryanair in België staakt van 22 tot 24 april

Een laatste bemiddelingspoging tussen de personeelsvertegenwoordigers en de directie "heeft niet tot de verhoopte oplossingen geleid", zeggen de vakbonden. Ze klagen aan dat Ryanair, dat ongeveer 650 werknemers telt in België, "weigert te investeren in een personeelsbeleid". Zo is er geen personeelsdienst in België en zouden de lonen niet correct worden uitbetaald.

"Het is dan ook niet te vatten dat zo’n groot bedrijf nog steeds niet kan terugvallen op een degelijk personeelsbeleid", zegt Hans Elsen van ACV Puls. "Loonfiches zijn vaak verkeerd, lonen worden niet correct uitbetaald, essentiële documenten voor de sociale wetgeving zijn niet in orde, en ga zo maar door." Nog erger: "Er zijn zelfs vrouwen die omwille van zwangerschap niet meer mogen vliegen, maar die daardoor al maanden zonder loon of uitkering thuiszitten."