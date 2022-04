Algoritmes moeten gemeenten helpen om malafide ondernemers te ontmaskeren: "Gericht criminaliteit opsporen"

"Met een paar muisklikken kunnen gemeenten te weten komen wat er achter de gevel van een handelszaak plaatsvindt", legt Demir uit. "Nu is dat soms maanden speurwerk. Het platform laat toe om louche handelszaken die bijvoorbeeld bezig zijn met drugscriminaliteit of het witwassen van zwart geld sneller op te sporen."

"We gaan het nu in de testgebieden uittesten", zegt de minister nog. "Als alles goed loopt gaan we het in heel Vlaanderen uitrollen. Nu merken we dat lokale criminaliteit opschuift van steden waar wel zwaar gehandhaafd wordt, naar steden of gebieden waar dat minder het geval is. Dan is dat dweilen met de kraan open."

Daarnaast wil minister Demir het platform ook testen bij de milieu-inspectie. "We zien ook heel wat inbreuken op de milieu-wetgeving. Denk maar aan mestfraude of ook drugsafval dat in natuurgebieden wordt gedumpt", zegt Demir daarover. "Vandaar dat de milieu-inspectie ook met het instrument zal werken in een testfase."

Het hele systeem zou 250.000 euro kosten.