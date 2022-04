FBI: "Noord-Koreaanse hackers zitten achter diefstal van ruim 600 miljoen dollar aan cryptomunten via game"

Volgens een rapport van het Amerikaanse leger uit 2020 telt Bureau 121, de Noord-Koreaanse cybereenheid, ongeveer 6.000 leden die ook opereren vanuit andere landen, zoals Rusland, Wit-Rusland, China, India en Maleisië.

Lazarus Group werd berucht toen het hackerscollectief in 2014 werd beschuldigd van het hacken van filmstudio Sony Pictures Entertainment. De hacking zou gebeurd zijn uit wraak voor een satirische film over Noord-Korea. De VS legde de groep in 2019 sancties op.

Volgens het platform voor gegevensanalyse Chainalysis stalen hackers met banden met Noord-Korea vorig jaar voor ongeveer 400 miljoen dollar aan cryptomunten.