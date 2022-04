Demente bejaarden in Mechelen vormen samen het Liswonder Koor: "Muziek uit hun jeugd blijft het langste hangen"

"Ik heb lang heel hoog kunnen zingen," vertelt An (89), "ik heb zelfs in een koor gezongen als sopraan. Maar dat kan ik nu niet meer. Gaan we straks voor de familie zingen," vraagt ze, "dat ben ik alweer vergeten. Als je jong bent, zing je thuis veel, he, maar later zingt een mens niet veel meer." Dat het koor al van in november aan het oefenen is, weet ze niet meer, maar wel dat de nonnen op school aan haar arm trokken als ze in de kerk latijnse missen moest zingen.