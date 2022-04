6 gemeenten in de Noorderkempen bundelen kinderopvang in digitaal loket

Alle initiatieven voor kinderopvang van Hoogstraten, Arendonk, Ravels, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog zijn nu gebundeld in een digitaal loket kinderopvang. Op de website zie je hoeveel opvangplaatsen er in elke gemeente zijn. Ouders hoeven ook maar één keer een aanvraag in te dienen die naar verschillende initiatieven kan gestuurd worden.

"Het is een voordeel dat we makkelijker een netwerk kunnen vormen. Het is mogelijk om gegevens uit te wisselen", zegt Leo Sprangers van de Interlokale Vereniging Noorderkempen. "Ook voor de ouders is het handig, omdat ze via één loket toegang hebben tot het aanbod in 6 gemeenten. Als ze bijvoorbeeld wonen in gemeente A en werken in gemeente B, kunnen ze ook het aanbod in gemeente B bekijken."

Wie niet (goed) met een computer kan werken, kan ook nog altijd terecht in het Huis van het Kind in elke gemeente.