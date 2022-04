69-jarige fietser komt om het leven na aanrijding met tractor in Oedelem

Het ongeval gebeurde deze ochtend iets voor 10 uur ter hoogte van een garage. Een ambulance en MUG-voertuig rukten uit om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen, maar voor de 69-jarige Oedelemnaar kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse.

De politie Het Houtsche heeft de omstandigheden van het ongeval onderzocht: het gaat om een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be