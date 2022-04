Nieuw nummer op Spotify voor Pasen: priester Wim uit Zonhoven blaast een frisse wind door de kerk

In de kerk schept priester Wim de doopvont leeg. “We hebben met Stille Zaterdag twee volwassen die gedoopt worden en tijdens de paaswake hernieuwt de gemeenschap de doopgeloften. En dat doen we met vers gezegend water."

"We staan dan ook stil bij het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. Want elke keer we iets doen tegen de liefde, hangen ook wij Hem opnieuw aan het kruis. En het mooie aan ons geloof is dat Hij ook elke keer weer nieuwe kansen geeft en bereid is om te vergeven.”