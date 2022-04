Godskes.bieb is de eerste gereedschapsbibliotheek in Limburg: "Ik ben er echt fier op"

Het eerste lid is een feit, en dat is schepen Nele Kelchtermans: "Ze gaven het voorbeeld van jonge gezinnen die hun spaargeld aan hun huis hebben gegeven, ik hoor daar wel bij. We hebben heel weinig gereedschap en ik ben blij dat we dat we nu goede materialen kunnen lenen voor een zeer goede prijs." Na de inschrijving hief Kelchtermans het glas: "We vieren vandaag dat hier hard is gewerkt en een mooi project is ontstaan. Het is belangrijk om te weten dat we niet alles moeten kopen."