Zware verkeersagressie in Diksmuide: man van 20 achtervolgt doodsbang koppel kilometers lang

De politie begon meteen alle camera’s langs de Oostendestraat uit te lezen. Daarop kwam de wagen in kwestie duidelijk in beeld: de nummerplaat was goed te lezen. “De nummerplaat bleek toe te behoren aan een man uit Maasmechelen”, zegt Merlevede. “Maar zijn 20-jarige zoon woont in Diksmuide."

"De politie ging op zoek en vond de beschadigde auto terug. De man werd uit zijn huis gehaald en gearresteerd. Hij werd opgesloten in het politiebureel om later verhoord te worden.” Het parket klasseert het incident voorlopig onder de kwalificatie "poging tot doodslag". Of de man wordt aangehouden is nog niet duidelijk. Hij heeft amper 1,5 jaar zijn rijbewijs en is al bij de politie gekend.