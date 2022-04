Federale regering wil grote internationale belastingfraude aanpakken met nieuw actieplan

"Wie kiest voor fraude of belastingontwijking zet een onrechtvaardig hoge druk op de werkende middenklasse. Dat kan ik niet aanvaarden", zegt Van Peteghem. "Op ongeveer 71 miljard euro zwart geld per jaar wordt geen cent belastingen betaald. Dat zijn verloren inkomsten die we in tijden van crisis goed kunnen gebruiken om onze gezinnen te ondersteunen die eerlijk hun belastingen betalen."