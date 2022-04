Flixbus wil vanaf maandag weer naar Oekraïne rijden

Uit veiligheidsoverwegingen had Flixbus zijn verbindingen naar Oekraïne opgeschort. Vanaf maandag zouden er toch opnieuw bussen naartoe rijden. Volgens Flixbus willen steeds meer vluchtelingen terugkeren en is het in bepaalde delen van het land veilig genoeg.

De busmaatschappij plant naar 7 steden te rijden, waaronder de hoofdstad Kiev, via tussenstops in Praag (Tsjechië) en Warschau (Polen). Flixbus zegt wel de situatie permanent op te volgen in samenwerking met lokale partners. De veiligheid van chauffeurs en passagiers is van het grootste belang, zegt de maatschappij.