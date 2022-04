Cafés in Gent moeten terrasoverkappingen volgende maand weghalen: "Jammer, maar begrijpelijk"

In Gent mogen de grote coronaterrassen zeker nog tot het einde van het jaar blijven staan. Maar de uitbaters zullen er vanaf volgende week wél voor moeten betalen. En de tentconstructies en windschermen moeten vanaf begin volgende maand weg, ook bij cocktailbar Hollywood in Gent aan de Kinepolis. "Ik vind het jammer dat we onze tent moeten weghalen, want het gaf een unieke look aan ons café", vertelt uitbater Aaron Vermeire.