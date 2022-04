"Ik ga u op de grond smijten, ik ben het beu": politie onderzoekt incident tijdens controle op bus van De Lijn in Gent

Het meisje in kwestie houdt vol dat ze wél een geldig vervoersbewijs op zak had. "Gisteren nam ik met mijn zussen de bus in Gent om aan het station af te stappen", vertelt ze. "Aan de halte Stelplaats kwamen 4 controleurs binnen. Eén van hen kwam naar mij en mijn zus toe. Hij vroeg ons om ons vervoersbewijs en we toonden allebei ons sms-ticket. Hij zei dat het te laat was. Mijn zus gaf hem haar identiteitskaart, ik weigerde."