Gingelom vecht vergunning voor drie windturbines aan

De gemeente Gingelom legt zich niet neer bij de beslissing van minister Demir en stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gemeente roept zijn inwoners op om hetzelfde te doen en dat eventueel samen met de gemeente te doen. Burgemeester Lismont zegt dat Gingelom zeker niet tegen windturbines is. "We hebben nu al zes windturbines en binnenkort komen er langs de E40 misschien nog drie bij. Als iedere gemeente in Vlaanderen zoveel windturbines zou hebben, dan zouden we al een stuk klimaatneutraler zijn."