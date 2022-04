Goede vrijdag is topdag voor visboeren op Leuvense markt: "Vis in plaats van vlees op het menu"

Vandaag is het Goede Vrijdag, de dag waarop katholieken herdenken dat Christus aan het kruis gestorven is. Zeker vroeger was het dan gebruikelijk om die dag vis in plaats van vlees te eten. Die traditie is wat geminderd, maar aan de viskramen op de Leuvense markt stonden vanmorgen toch heel wat klanten klaar voor hun verse vis.

“We merken dat het drukker is”, zeggen ze bij het viskraam. “Dan merk je wel echt dat het Goede Vrijdag is. Het is ook vrijdag, visdag en die twee samen is een goede combinatie.”

“Het is een gewoonte die we van kindsbeen kennen, en daar proberen we ons aan te houden”, zegt een klant. “Ik ben nogal katholiek opgevoed en ik dacht eraan dat het Goede Vrijdag was, en daarom heb ik voor een vispaella gekozen in plaats van een kippaella”, zegt iemand anders. “Vroeger thuis was het tijdens de vasten zelfs woensdag en vrijdag vis. Nu is het alleen nog vrijdag”, zegt een andere vrouw.