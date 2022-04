Het koudste instrument in de Webb- ruimtetelescoop bereikt zijn bedrijfstemperatuur

Eens MIRI de ijzige 6,4 kelvin bereikt had, zijn de wetenschappers begonnen met een reeks testen om te controleren of de detectoren werken zoals verwacht. Zoals een dokter zoekt naar een teken van ziekte, bekijkt het MIRI-team data die de gezondheid van het instrument beschrijven, en vervolgens geven ze een reeks bevelen om na te gaan of het taken op een correcte manier kan uitvoeren.

"We hebben jaren besteed aan het oefenen voor dit ogenblik, het doorlopen van de bevelen en de testen", zei Mike Ressler, de project-geleerde voor MIRI bij het Jet Propulsion Laboratory. "Het was enigszins zoals een filmscript: alles wat we verondersteld werden te doen, was opgeschreven en geoefend. Toen de gegevens van de testen binnenliepen, was ik in extase. We zagen dat alles er precies zo uitzag als verwacht en dat we een gezond instrument hebben."