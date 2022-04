India wil recordhoeveelheid tarwe uitvoeren door de oorlog in Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn er problemen met de toeleveringsketen in het Zwarte Zeegebied, dat normaal gezien goed is voor een kwart van de export van graan. Daardoor stijgen de voedselprijzen tot een recordhoogte. Indiase tarwe is door de oorlog en de droogte in bepaalde regio's in Afrika dan ook plots erg gegeerd, nu in heel wat armere landen een voedselcrisis dreigt.

Egypte, wereldwijd de grootste inkoper van graan uit Oekraïne, is alvast komen aankloppen bij New Delhi, meldt het Egyptische ministerie van Landbouw. India wil 3 miljoen ton tarwe naar Egypte verschepen dit jaar, zegt Goyal. Indiase tarwe-exporteurs trekken naar Europa om er gesprekken te starten met inkopers.

India lonkt ook naar andere markten en zal handelsdelegaties sturen naar Marokko, Tunesië, Indonesië, de Filipijnen, Thailand, Vietnam, Turkije, Algerije en Libanon om te bekijken hoe de tarwe-export uitgebreid kan worden.

New Delhi vraagt ook aan de Wereldhandelsorganisatie om de regels te versoepelen zodat het tarwe kan exporteren uit de staatsreserves, "om zo landen te helpen die met tekorten kampen door de oorlog", zegt de minister nog. India heeft een enorm overschot aan tarwe na recordoogsten vorig jaar. Begin april had India bijna 19 miljoen ton graan opgeslagen, meer dan dubbel zoveel als wat de overheid voorschrijft.