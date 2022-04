Jan De Nul is met F-35-infrastructuur niet aan proefstuk toe: ook deze megaprojecten speelde het baggerbedrijf klaar

Grosso modo kan je stellen dat het Jan De Nul sinds de officiële oprichting in 1938 behoorlijk voor de wind gaat, maar een onbeschreven blad is het baggerbedrijf niet. In 2014 verscheen in P-Magazine een artikel waarin het in verband gebracht werd met zandroof in de Filipijnen, waarop Jan De Nul het magazine uit de rekken wilde laten halen. Als tegenreactie publiceerde het blad enkele weken later een nieuw artikel waarin het bedrijf verantwoordelijk werd geacht voor de grootste milieuramp in Congo ooit.