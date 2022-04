Klimteam redt poes Tux uit 15 meter hoge boom in Rekkem

Toen Tux donderdagmorgen nog steeds niet op eigen kracht naar beneden was gekomen, belde Valérie dus de brandweer. Voor de spuitgasten was het geen makkelijke klus om de kleine Tux vanop 15 meter uit de boom naar beneden te halen. “Te hoog om onze hoogtewerker in te zetten, daarom hebben we ons klimteam erbij gehaald. De eerste meters werden overbrugd met een uitschuifbare ladder, daarna klommen ze het poesje 15 meter boven de begane grond tegemoet. Het duurde zijn tijd, maar onze mensen slaagden er in om het jonge beestje gezond en wel naar beneden te halen”, zegt luitenant Luk Vancauwenberghe van brandweerzone Fluvia.