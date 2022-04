Konijnenexpert uit Geetbets waarschuwt: “Konijn kopen met Pasen is geen goed idee”

Vroeger kregen kinderen met Pasen vaak een kuikentje cadeau. Die traditie is stillaan uitgestorven in ons land. Maar tegenwoordig krijgen kinderen steeds vaker een konijntje cadeau, maar dat is geen goed idee, zegt Marilleke Vrancken, die al tien jaar het konijnenadviesbureau Hopster uitbaat in Geetbets. “Rond Pasen zijn konijntjes vrij gewild, maar daar komen ze later mee in de problemen. Ze zien er schattig uit, maar het zijn niet de meeste makkelijke huisdieren. Ze moeten met twee zijn, maar die twee kan je niet zomaar bij mekaar zetten. De diertjes moeten gecastreerd worden, zeker de rammetjes. Daarnaast hebben konijnen ook een sterke persoonlijkheid. Het moet klikken tussen de konijnen.”