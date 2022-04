Konijnenasielen roepen op om geen konijntjes te kopen voor Pasen

Het paasweekend komt er aan en dat betekent elk jaar dat veel gezinnen een klein konijntje geven aan hun kinderen. Maar, dat is niet altijd even verstandig, vindt konijnenasiel Bunny Tails uit Horebeke. "Het is sowieso nooit een goed idee om een dier cadeau te geven", zegt uitbaatster Katia Wauters die in totaal 60 konijnen opvangt in haar asiel.