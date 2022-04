Leuven blijft weigerachtig tegenover deelsteps: “We hebben al zoveel fietsen in de stad”

Toch sluit de stad de steps niet definitief uit, aldus Dessers. “Misschien dat er onder bepaalde strikte voorwaarden wel steps kunnen aanwezig zijn in onze stad. Bijvoorbeeld dat je die steps alleen zou kunnen achterlaten in bepaalde zones. En dat die steps vooral kunnen ingezet worden voor “combimobiliteit”, je laat je wagen achter op een randparking en je stapt dan over op zo’n step.”

“Er zijn zeker formules mogelijk, maar tot nu toe hadden we het gevoel dat die aanbieders van deelsteps in de richting van het studentenpubliek aan het kijken waren en studenten zitten vandaag op de fiets. We zien geen enkele reden om hen vanop de fiets naar zo’n step te brengen. Tot nu toe hebben we de deur dicht gehouden en ik kan niet zeggen dat we daar ontevreden over zijn”, besluit Dessers.