Gratis tickets voor de Efteling…of toch niet? Hoe misleidende wedstrijden klanten opleveren voor bekende bedrijven

De consumentenorganisatie zegt dat het voorlopig niet kan controleren of het effectief gelinkt is aan deze precieze wedstrijd. “We hebben contracten met marketeers. Het is hun verantwoordelijkheid om die gegevens op een correcte manier te verzamelen. Daar worden ze uiteindelijk voor betaald”, zegt woordvoerder Jean-Philippe Ducart.



Test Aankoop zegt dat het sinds september ook de gedragscodes heeft aangescherpt in haar contracten met deze “affiliate marketing”-bedrijven. “Tot juridische stappen is het nog niet gekomen. Maar als in dit geval zou blijken dat er onrechtmatig gegevens worden verzameld, zullen we ons ook niet inhouden om zulke stappen te zetten.”

Ook energiebedrijf Luminus staat in de lijst met bedrijven die de wedstrijd zou sponsoren, maar zegt dat er “waarschijnlijk misbruik van hun naam” wordt gemaakt. Het marketingbedrijf Green Flamingo is hen alvast “totaal onbekend”, klinkt het.

De contracten die bedrijven ondertekenen met marketeers in "lead generation" vermelden echter vaak dat het bedrijf ermee instemt om te worden vermeld in “sponsorlijsten” van dergelijke wedstrijden. In Duitsland stapte een consumentenorganisatie onlangs naar de rechter tegen een van de bekendste dataverzamelaars. De rechter oordeelde dat de manier waarop via aparte "sponsorlijsten" toestemming verkregen werd van deelnemers niet toegelaten is.