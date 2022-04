Londerzeel past nieuw circulatieplan na amper één dag opnieuw aan: "Handelaars niet tevreden"

Er worden aanpassingen gedaan in de Kerkhofstraat, Verbindingsstraat, Mechelsestraat en de Van Esbroeckstraat. De gemeente stuurt brieven naar de bewoners van de betreffende straten om hen te informeren over de nieuwe situatie. Donderdag 21 april treedt het nieuwe circulatieplan in voege. Tot dan is het circulatieplan dat geldt vanaf donderdag 14 april nog steeds van toepassing.