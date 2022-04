Nieuwpoortse vissers verkassen tijdelijk naar haven van Oostende

Met de haven van Oostende werd overeengekomen dat 4 grotere schepen en een 20-tal kleinere zeebaarsvissers er tijdelijk mogen aanmeren. De vangst wordt dagelijks naar Nieuwpoort gebracht met een koeltransport over de weg. “De vismijn van Nieuwpoort vertegenwoordigt maar 3 procent van de Belgische aanvoer”, vult veilingmeester van de Nieuwpoortse vismijn Philippe Rathé aan. “Maar we zijn een nichemarkt met verse producten die we voor ons willen houden. Zo leggen we onze handelaars, die de kwaliteit appreciëren, blijvend in de watten.” Voor de vissers zelf is de beslissing een zoveelste slag. Na de Brexit en de hoge brandstofprijzen is de sector al in crisis. “De vissers moeten verder varen naar hun visgronden in Nieuwpoort en kunnen minder lang vissen omdat de vis ten laatste om 6u ’s morgens in Oostende moet vertrekken. Gelukkig is de situatie maar tijdelijk”, eindigt Rathé.