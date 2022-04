Nooddorpen in Antwerpen en Mechelen bijna klaar: Fluvius voorziet spoedaansluiting op elektriciteitsnet 

Dat het elektriciteitsnetwerk wordt uitgebreid, heeft volgens Verdoodt geen invloed op de stroom van de buurtbewoners. “Je kan het vergelijken met een nieuwe verkaveling die er plots in je stad of dorp bijkomt. Bij gevolg breiden we het elektriciteitsnet technisch uit en dat doen we dan door een elektriciteitscabine en voetpadkasten bij te plaatsen. Dat doen we in deze nooddorpen ook. Buurtbewoners zullen dus nog altijd evenveel stroom hebben als voordien.”