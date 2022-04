Leider van Noord-Korea Kim Jong-un doet beroemd "nieuwsanker" Ri Chun-hee luxeflat cadeau (en leidt haar zelf rond)

De nieuwe thuis van Ri Chun-hee is een duplex in een van de nieuwe flatgebouwen met zicht op de rivier die voor de top van het communistische regime zijn gebouwd in de hoofdstad Pyongyang. Net zoals in andere communistische regimes zoals in China woont en leeft de "elite" het liefst samen in dezelfde buurt. Dat geldt overigens voor de hele bevolking: waar men woont, duidt aan welke plaats men in de hiërarchie bekleedt. Het schenken van flats of dure ingevoerde luxe-artikelen zoals horloges, kleding of auto's door de leiders aan medewerkers is overigens een oud gebruik in het regime, maar even snel kunnen die uit de gratie vallen. (Lees verder onder de foto).