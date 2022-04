Oude paasgebruiken in Bokrijk: “Dit ei is gekleurd met uienschillen”

Er zijn nog andere oude paasgebruiken te ontdekken op het domein Bokrijk. Zo kunnen kinderen paasspelletjes spelen zoals eierrollen, eierestafette en het mastklimmen. Een jongen uit Antwerpen probeert met eierrollen een punt te scoren. “Het lukt me niet echt goed”, lacht hij. “Maar het is wel leuk om te doen, want het is iets anders dan gewoon in de zetel te zitten.”