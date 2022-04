Oudste verwijzing naar Maya-kalender ontdekt in piramide in Guatemala: "Dag 7 hert"-fragment voorbeeld van schoonschrift

Tot nu toe ging de oudst gevonden Maya-kalender terug tot de eerste eeuw voor Christus. Maar deze tekeningen zouden dus nog eens 150 jaar ouder zijn. Het is geen toeval dat de ontdekking gebeurde op de site van San Bartolo: de plek bevat een echte schat aan oude muurfragmenten, naar schatting zowat 7.000. "Het is eigenlijk een gigantische puzzel", zegt mede-auteur van de studie Heather Hurst van Skidmore College in New York.

San Bartolo was een belangrijk regionaal centrum voor de Maya's in de periode van 400 tot 250 voor Christus. Tijdens die periode werd de basis gelegd voor de latere bloei, met centra in onder meer Palenque en Tikal.

De Maya's ontwikkelden niet enkel kalenders, maar ook een schrift. Ze bouwden tempels, piramiden en paleizen en hadden voor die tijd vergevorderde landbouwtechnieken. De site in San Bartolo begon met een relatief bescheiden tempel, waarop later (letterlijk) is voortgebouwd met grotere versies op de oudere. Deze piramide werd uiteindelijk zowat 30 meter hoog.