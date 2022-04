Paasfeesten in Leuven kunnen weer doorgaan: "Het is echt zalig"

Toch wordt er wel nog rekening gehouden met corona, zo zijn er dit jaar maar 3 in plaats van 4 volksdansgroepen uit het buitenland uitgenodigd. Het gaat om groepen uit Slovenië, Litouwen en Engeland. ”De leden van die dansgroepen verblijven in gastgezinnen. We hebben wel gevraagd om het covid safe ticket op dat gebied te respecteren. We hebben ook wat noodplannen voorzien, dat als er toch mensen zouden ziek worden tijdens het evenement, dat we ze kunnen afzonderen. Er komt toch meer bij kijken dan andere jaren omdat corona nog om de hoek loert”, zegt Nico Roose.

De Paasfeesten starten vandaag, vrijdag, en duren tot en met paasmaandag. Naast het volksdansen, in openlucht maar ook in sporthal De Rijschool, zijn er ook een paaseierenworp op de Grote Markt, een misviering en een stoet in het centrum van Leuven.